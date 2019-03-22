По итогам саммита в Брюсселе 27 лидеров Евросоюза сочли, что распутали британский узел и внесли ясность, когда будет Brexit. Отсрочку Терезе Мэй дали минимум до 16 апреля, а максимум — до 22 мая. На итоговой ужин британского премьера не пригласили.

По итогам саммита в Брюсселе 27 лидеров Евросоюза сочли, что распутали британский узел и внесли ясность, когда будет Brexit. Отсрочку Терезе Мэй дали минимум до 16 апреля, а максимум — до 22 мая. На итоговой ужин британского премьера не пригласили, а после ее отъезда язвили по поводу ее низких шансов продавить план в парламенте.Завершив переговоры ближе к полуночи, европейские лидеры смогли вздохнуть с облегчением. Пожалуй, самый трудный вопрос решен — Brexit дана отсрочка. Поэтому сегодня здесь говорили об отношениях с Китаем и экономике. А Мэй отправилась в Лондон. Она уехала по-английски, отправив коллегам прощальную СМС."Терезы Мэй здесь сегодня даже нет, она мне написала утром СМС, что ее на встречах саммита не будет, потому что она в Лондоне, где будет пытаться убедить депутатов поддержать соглашение", — сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.И сделать это ей будет крайне трудно. Французский президент Эммануэль Макрон после ее выступления говорил нарочито громко и с издевкой. Его уверенность, что после такой речи премьера проект будет одобрен, снизилась с 10 до 5 процентов. Глава Евросовета Дональд Туск, усмехнувшись, назвал даже такие цифры оптимистичным прогнозом и пошутил, что места в аду хватит для всех британских депутатов, кто тормозит решение."Как сказал наш Папа Римский, там еще много свободного места", — сказал Туск."Что было обещано — что мы можем покинуть Евросоюз без дополнительных затрат и потерь для Великобритании. Через два с половиной года выясняется, что это неправда. Это нереально сделать без потерь для страны", — подчеркивает журналист, советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Аластейр Кэмпбелл.Потери имиджевые, как и подтрунивание коллег, Мэй, кажется, научилась терпеть. На семейном фото они, смеясь, указывали на пустое место, где должна была стоять британский премьер. Во время совместного ужина ее попросили удалиться, в итоге она ела одна."Прошлой ночью произошло международное унижение, — уверен сопредседатель фракции ''Европа за свободу и демократию'' в Европейском парламенте Найджел Фарадж. — Мэй разговаривала 90 минут с лидерами других стран, и все пришли к выводу, что у нее нет другого плана, кроме как вернутся в Палату общин на следующей неделе с новым договором, который Мэй составляла с Мишелем Барнье".Британцы, похоже, тоже устали от такой неразберихи. Петиция за отмену Brexit уже набрала почти три миллиона подписей, причем в кампанию активно включились знаменитости. К примеру Дженнифер Сондерс и Энди Серкис из "Властелина колец", который часто пародирует британского премьера.Заголовки в прессе тревожные. Американский Foreign Policy предупреждает, Великобритания в составе ЕС потянет ко дну весь Евросоюз. Агенство Bloomberg говорит о кризисе в Евросоюзе. Британская Guardian считает, что кризис политический, и он в самом Соединенном Королевстве, а Brexit — это лишь симптом.Для Мэй голосование в Палате общин — это последний шанс, считает британская пресса. А ВВС запускают всеобщий флешмоб: предлагают танцевать без остановки вплоть до выхода Великобритании из ЕС.