Его переформатируют в мастерскую управления

Его переформатируют в мастерскую управленияМолодёжный форум «Территория смыслов» переезжает из Владимирской области в Московскую. С 2019 года его будут проводить именно в Подмосковье.Проекту «Территория смыслов» дадут и новое название – «Сенеж». Его будет реализовывать АНО «Россия - страна возможностей». Кроме того, мастерская управления будет круглогодичным лагерем.Напомним, форум «Территория смыслов2 проводили на озере Запольском во Владимирской области 4 года подряд.