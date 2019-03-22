Россияне
обвинили рэпера в нечестном ведении бизнеса. Пользователи Сети уличили Тимати в подделке
наушников с AliExpress.
Россияне
обвинили рэпера в нечестном ведении бизнеса. Пользователи Сети уличили Тимати в подделке
наушников с AliExpress.
Тимати
представил наушники на своих страницах "ВКонтакте" и Instagram.
"Больше года я искал идеальную формулу: качественный звук, шумоподавление,
влагоустойчивость, беспроводное подключение, ресурс работы, крутой дизайн и
доступная цена!.." – заявил музыкант. При этом он заверил, что это не коллаборация
с известным брендом, а собственный продукт.
Тимати
предложил фолловерам проверить озвученную им информацию. И они это сделали. Пользователи
соцсетей раскритиковали рэпера за то, что тот их якобы обманул. Дело в
том, что они нашли аналогичный дешевый гаджету на AliExpress.
Наушники от Black Star стоят семь тысяч
рублей. А на AliExpress есть такие же за две тысячи,
отметили подписчики. "Наушники с алиэкспресса за 2000 р. Идеальную
форму он искал. Реклама, это не твое, как и песни" (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Это фиаско Братан", "Лохотронщик)))", "Тимати, зачем обманывать? Они же с айлика!!", "Ну да не коллаб. Закупить кучу китайских ушей с алика и набить на них лого. Действительно, собственная разработка", – затравили за подставу россияне.
Отметим, что это не
первый раз, когда обвиняют в шельмовстве. Так, в 2017 году группа
компаний Black Star позаимствовала дизайн
у бразильской фирмы Super Duper для сайта агентства веб-разработки Black
Target.