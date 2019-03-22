Россияне обвинили рэпера в нечестном ведении бизнеса. Пользователи Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress.

Россиянеобвинили рэпера в нечестном ведении бизнеса. Пользователи Сети уличили Тимати в подделкенаушников с AliExpress.Тиматипредставил наушники на своих страницах "ВКонтакте" и Instagram."Больше года я искал идеальную формулу: качественный звук, шумоподавление,влагоустойчивость, беспроводное подключение, ресурс работы, крутой дизайн идоступная цена!.." – заявил музыкант. При этом он заверил, что это не коллаборацияс известным брендом, а собственный продукт.Тиматипредложил фолловерам проверить озвученную им информацию. И они это сделали. Пользователисоцсетей раскритиковали рэпера за то, что тот их якобы обманул. Дело втом, что они нашли аналогичный дешевый гаджету на AliExpress.Наушники от Black Star стоят семь тысячрублей. А на AliExpress есть такие же за две тысячи,отметили подписчики. "Наушники с алиэкспресса за 2000 р. Идеальнуюформу он искал. Реклама, это не твое, как и песни" (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Это фиаско Братан", "Лохотронщик)))", "Тимати, зачем обманывать? Они же с айлика!!", "Ну да не коллаб. Закупить кучу китайских ушей с алика и набить на них лого. Действительно, собственная разработка", – затравили за подставу россияне.Отметим, что это непервый раз, когда обвиняют в шельмовстве. Так, в 2017 году группакомпаний Black Star позаимствовала дизайну бразильской фирмы Super Duper для сайта агентства веб-разработки BlackTarget.