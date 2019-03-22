Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что его стремление признать Голанские высоты израильской территорией связано с региональной безопасностью, а не с желанием поддержать действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля.

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что его стремление признать Голанские высоты израильской территорией связано с региональной безопасностью, а не с желанием поддержать действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля.Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox Business.Трамп подчеркнул, что каждому предшествующему президенту США было тяжело решить вопрос Голанских высот, а сам он долгое время размышлял над тем – признавать ли суверенитет Израиля над этой территорией.Франция полагает, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречит нормам международного права. Об этом заявил в официальный представитель министерства иностранных дел Пятой республики.В свою очередь, Китай призвал все заинтересованные стороны соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот № 242 и 338. Об этом заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.Официальный же представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что любое решение, принятое руководством США, которое нарушает закон и международное право, не будет иметь никакой силы и не придаст легитимности израильской оккупации. По его словам, только палестинцы и сирийцы будут определять статус Иерусалима и Голанских высот.Он считает, что данный шаг Вашингтона приведет лишь к дальнейшей напряженности в регионе.Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.С 1944 года они принадлежат Сирии и в 1967-м были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Это решение была признано недействительным резолюцией №497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.