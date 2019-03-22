Признание Дональдом Трампом Голанских высот территорией Израиля – неоднозначный шаг. В Тель-Авиве, конечно, этому обрадовались, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали решение ВАшингтона спорным и безответственным. Тем не менее, некоторые политологи связали его с фактическим признанием Крыма российским.

Признание Дональдом Трампом Голанских высот территориейИзраиля – неоднозначный шаг. В Тель-Авиве, конечно, этому обрадовались, но вМоскве, Анкаре и Дамаске назвали решение ВАшингтона спорным и безответственным. Тем неменее, некоторые политологи связали его с фактическим признанием Крыма российским.Голанские высоты – спорная территория, права на которуюпредъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийскойпровинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватилидве трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласилсуверенитет над территорией.Ситуация, конечно же, отличается от воссоединенияКрыма с Россией, но, тем не менее, израильский статус Голанских высот, также,как и российский статус Крыма в мире не признается. Похожие коллизии происходят с Косово, Нагорным Карабахом, Абхазией, Гибралтаром.В связи с заявлением американского президента о намерениипризнать Голаны израильской территорией, российский МИД напомнил ДональдуТрампу о международном праве. На Смоленской площади предупредили, что такоерешение приведет к обострению многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.Представительвнешнеполитического ведомства назвала заявление безответственным. ВКремле выразили надежду, что слова американского лидера о Голанских высотах останутсялишь призывом. Похожие заявления прозвучали и в Турции.Очевидно, что признание израильского суверенитета на Голанахбудет иметь серьезные политические и юридические последствия. По сути,сделал шаг к изменению международной практики в признании спорных территорий. Этоозначает, что появился шанс на то, что и Крым в будущем будет признан мировымсообществом российским.