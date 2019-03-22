Признание Дональдом Трампом Голанских высот территорией
Израиля – неоднозначный шаг. В Тель-Авиве, конечно, этому обрадовались, но в
Москве, Анкаре и Дамаске назвали решение ВАшингтона спорным и безответственным. Тем не
менее, некоторые политологи связали его с фактическим признанием Крыма российским.
Признание Дональдом Трампом Голанских высот территорией
Израиля – неоднозначный шаг. В Тель-Авиве, конечно, этому обрадовались, но в
Москве, Анкаре и Дамаске назвали решение ВАшингтона спорным и безответственным. Тем не
менее, некоторые политологи связали его с фактическим признанием Крыма российским.
Голанские высоты – спорная территория, права на которую
предъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийской
провинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватили
две трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласил
суверенитет над территорией.
Ситуация, конечно же, отличается от воссоединения
Крыма с Россией, но, тем не менее, израильский статус Голанских высот, также,
как и российский статус Крыма в мире не признается. Похожие коллизии происходят с Косово, Нагорным Карабахом, Абхазией, Гибралтаром.
В связи с заявлением американского президента о намерении
признать Голаны израильской территорией, российский МИД напомнил Дональду
Трампу о международном праве. На Смоленской площади предупредили, что такое
решение приведет к обострению многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.
Представитель
внешнеполитического ведомства назвала заявление безответственным. В
Кремле выразили надежду, что слова американского лидера о Голанских высотах останутся
лишь призывом. Похожие заявления прозвучали и в Турции.
Очевидно, что признание израильского суверенитета на Голанах
будет иметь серьезные политические и юридические последствия. По сути,
сделал шаг к изменению международной практики в признании спорных территорий. Это
означает, что появился шанс на то, что и Крым в будущем будет признан мировым
сообществом российским.