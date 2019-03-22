В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и грузового автомобиля на трассе Ульяновск – Самара. В результате инцидента погибли три человека – водитель микроавтобуса и двое его пассажиров. Еще один участник ДТП получил травмы.

В пятницу, 22 марта, на трассе Ульяновск — Самара неподалеку от поселка Лесного в Ульяновской области произошло столкновение маршрутки и грузового автомобиля.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Авто Ульяновск / Ulyanovsk (@autoulsk) 22 Мар 2019 в 12:05 PDTВ результате аварии погибли три человека – водитель микроавтобуса и двое пассажиров. Еще один участник ДТП – человек, находившийся в грузовике, получил травмы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.По предварительной информации, ЧП мог спровоцировать мужчина, находившийся за рулем маршрутки, выехавший на полосу встречного движения.