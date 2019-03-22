Три хоккеиста ярославского Локомотива покинут клуб ради выступлений в Национальной хоккейной лиге. Речь идет о нападающих железнодорожников Егоре Коршкове, Павле Красковском и защитнике Александре Елесине.

Три хоккеиста ярославского "Локомотива" покинут клуб ради выступлений в Национальной хоккейной лиге. Речь идет о нападающих "железнодорожников" Егоре Коршкове, Павле Красковском и защитнике Александре Елесине.При этом отмечается, что оба форварда подпишут контракты с задрафтовавшими их клубами: Коршков оформит договор с "Торонто Мэйпл Лифз", Красковский – с "Виннипег Джетс", сообщает "Спорт-экспресс". А вот незадрафтованный Елесин будет выбирать из нескольких имеющихся у него вариантов.Напомним, что накануне "Локомотив" покинул розыгрыш Кубка Гагарина, проиграв серию санкт-петербургскому СКА. Сами игроки в минувшем сезоне отметились следующими показателями: Коршков сыграл 19 матчей и набрал 5 (3+2) очков, Красковский в 26 играх записал на свой счет 3 (1+2) очка, а Елесин в 55 встречах имеет в своем активе 10 (4+6) балла.Отмечается, что "Локомотив" имеет еще ряд предложений от клубов НХЛ, однако в Ярославле намерены сохранить своих молодых игроков.