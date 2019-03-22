Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей. Последствия аварии сняли на видео.

Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей. Последствия аварии сняли на видео."Считал лично — 30 машин", — написал один из попавших в затор водителей.После ДТП, которое произошло около 06:30 утра 22 марта, пробка растянулась от улицы Савушкина до Кантемировского моста, средняя скорость движения не превышала 4 километров в час."Я на мост поднялся, там авария! Хорошо, что сдвинулся влево. Через секунд 30 прилетел фольц мимо меня в спереди стоящего!!! Пронесло, если б не сдвинулся, это чудо прилетело бы в меня", — сообщил еще один попавший в затор водитель.Информации о пострадавших и точном числе автомобилей от сотрудников ГИБДД не поступало.