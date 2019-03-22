У 6-месячной девочки, которую жестоко избила собственная мать, обнаружен врожденный порок сердца. Теперь ребенку нужны будут консультации кардиолога и кардиохирурга федерального сосудистого центра.

У 6-месячной девочки, которую жестоко избила собственная мать, обнаружен врожденный порок сердца. Теперь ребенку нужны будут консультации кардиолога и кардиохирурга федерального сосудистого центра, рассказала ТАСС главный врач Адыгейского республиканского дома ребенка Ирина Логинова.Девочка попала в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. Врачи обнаружили у нее двустороннее воспаление легких и 49 переломов ребер. Избила ребенка собственная мать — жительница Кубани, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым.После лечения в больнице малышку отправили в Майкопский дом ребенка. Ее матери предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. Женщина уже призналась в содеянном. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.