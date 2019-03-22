Администратор магазина оставила за прилавком сумку и отошла, а когда вернулась, обнаружила, что сумка, в которой находились денежные средства, пропала...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 29-летнего приезжего по подозрению в краже сумки и кошелька.В дежурную часть ОМВД России по району Раменки поступило сообщение о краже от администратора магазина, расположенного в торговом центре на Проспекте Вернадского. Она рассказала, что оставила за прилавком магазина сумку и отошла, а когда вернулась, сумку, в которой находились денежные средства, на месте не обнаружила.Материальный ущерб составил около 540 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Проспекте Вернадского. Им оказался 29-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, зашел за прилавок магазина и тайно похитил сумку.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93