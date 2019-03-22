Белоруссия получили от России документы с предложениями по дальнейшей интеграции, сообщили глава белорусского МИД Владимир Макей. Он не стал уточнять, о каких предложениях идет речь, передает Интерфакс.

Белоруссия получили от России документы с предложениями по дальнейшей интеграции, сообщили глава белорусского МИД Владимир Макей. Он не стал уточнять, о каких предложениях идет речь, передает "Интерфакс".Макей также опроверг слухи о создании единого государство из России и Белоруссии. Он напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о святости суверинитета и подчеркнул, что ни о каком объединении речи не может идти. "Думаю, у наших российских друзей понимание такое же", — добавил министр.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что объединение РФ и Белоруссии позволит оставаться президенту России Владимиру Путину у власти "как можно дольше". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что эти публикации не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.