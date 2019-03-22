Петр Порошенко рассыпался в комплиментах перед президентом США. Назвав Дональда Трампа большим другом украинский лидер заявил, что Киев очень ценит сотрудничество с Вашингтоном.

Петр Порошенко рассыпался в комплиментах перед президентомСША. Назвав Дональда Трампа большим другом украинский лидер заявил, что Киевочень ценит сотрудничество с Вашингтоном.Президент также заявил о поддержке деятельности американскогопосла на Украине Мари Йованович. Недавно о ее вмешательстве внутреннюю политикустраны сообщил генпрокурор Юрий Луценко."Наши отношения сВашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, каксегодня", – сказал и тут же похвалил себя: "Как главагосударства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот насамом деле важный актив нашей международной политики".На днях генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервьюамериканскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йовановичпередала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться. Правда,прокурор при этом утверждал, что он не выполнил пожеланий Вашингтона, но самфакт вмешательства во внутренние дела независимого государства говорит омногом.О том, что Украина живет под внешним управлением сегодняизвестно всем. Штаты активно следят за предвыборной гонкой в стране и, вероятно,уже знают ее победителя. Скорее всего, президентом Украины останется Петр ,несмотря на то, что в рейтингах популярности его обгоняет актер Владимир Зеленский.Выборы президентапройдут на Украине 31 марта, в них примут участие рекордное число кандидатов –39 человек. Эксперты прогнозируют, что голосование не ограничится одним туром.