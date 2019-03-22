ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тесакова Николая Николаевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тесакова Николая Николаевича, 23.10.1947 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2009 года.Приметы: на вид 60-70 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29