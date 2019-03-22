Сегодня в Гане произошло лобовое столкновение двух автобусов. Авария унесла жизни более семи десятков человек. По версии сотрудников правоохранительных органов, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Сегодня в Гане произошло лобовое столкновение двух автобусов. Авария унесла жизни более семи десятков человек.Инцидент произошел ранним утром 22 марта неподалеку от города Кинтампо в деревне Амома Нкванта. По версии сотрудников правоохранительных органов, один из водителей уснул, в результате чего его транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с другим автобусом.Один автобус тут же загорелся вместе с пассажирами. По предварительной информации, в нем не выжил никто — приехавшие пожарные тушили огонь более получаса. Второй вылетел в кювет и разбился — в нем погибли десятки людей.Точное количество жертв не известно до сих пор, однако, по информации издания MyNewsGh.com, спаслись единицы.