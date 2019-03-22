Целями данного мероприятия являлись розыск и задержание лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания...

Во второй декаде марта на территории столицы сотрудники ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в первом этапе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Розыск»Целями данного мероприятия являлись розыск и задержание лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц пропавших без вести, в том числе разыскиваемых по инициативе министерств внутренних дел государств-участников СНГ.Благодаря комплексному подходу к реализации поставленных задач сотрудниками столичной полиции задержано окало 340 разыскиваемых лиц, из них 67 за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.Установлено местонахождение 44 человек, пропавших без вести, и двух уклоняющихся от недобровольной госпитализации по решению суда.На территории государств-участников СНГ задержано два гражданина, разыскиваемых подразделениями полиции города Москвы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве