Целями данного мероприятия являлись розыск и задержание лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания...
Во второй декаде марта на территории столицы сотрудники ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в первом этапе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Розыск»
Целями данного мероприятия являлись розыск и задержание лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц пропавших без вести, в том числе разыскиваемых по инициативе министерств внутренних дел государств-участников СНГ.
Благодаря комплексному подходу к реализации поставленных задач сотрудниками столичной полиции задержано окало 340 разыскиваемых лиц, из них 67 за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Установлено местонахождение 44 человек, пропавших без вести, и двух уклоняющихся от недобровольной госпитализации по решению суда.
На территории государств-участников СНГ задержано два гражданина, разыскиваемых подразделениями полиции города Москвы.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве