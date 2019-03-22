Певицей года назвали Полину Гагарину, Певцом года — Филиппа Киркорова

В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки. Певицей года назвали Полину Гагарину, Певцом года — Филиппа Киркорова.Лучшей группой назвали южнокорейский бойсбэнд BTS. Лучшей песней стала SuperStar певицы Loboda. Дуэтом года признали певца Робби Уильямса и российскую оперную певицу Аиду Гарифуллину с композицией Angels. В номинации Альбомом года победила пластинка E.G.O. рэп-исполнителя Jah Khalib.Денис Ковальский получил награду как Поэт-песенник года. Максим Фадеев был признан композитором года. В категории Музыкальное видео года победил клип Skibidi группы Little Big. В номинации Открытие года выиграла певица Zivert (Юлия Зиверт).Григорий Лепс был удостоен награды в специальной номинации Народное признание. Шарлю Азнавуру посмертно присудили приз За вклад в мировую музыкальную культуру.