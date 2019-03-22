Общая стоимость изъятого превысила 130 тысяч рублей

Общая стоимость изъятого превысила 130 тысяч рублейВ Кольчугинском районе местную жительницу обвиняют в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенное в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина купила в интернете немаркированную табачную продукцию по заниженной стоимости с целью дальнейшей реализации покупателям торговой точки.При проведении оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 4 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 130 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд. Женщине может грозить до 3 лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.