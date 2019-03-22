Угрожая расправой, они потребовали отдать все деньги

Угрожая расправой, они потребовали отдать все деньгиВ середине марта в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на водителя-экспедитора, доставлявшего продукцию в торговые точки Коврова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранителям потерпевший рассказал, что после разгрузки товара в одном из микрорайонов, к нему подошли неизвестные мужчины и, угрожая расправой, потребовали отдать все деньги. Получив отказ, злоумышленники начали бить водителя, отобрали барсетку и уехали на автомобиле.Полицейские установили личность подозреваемых, ими оказались бывший сотрудник фирмы, в которой работает потерпевший, а также двух его приятелей.Мужчины пояснили, что знали о маршруте передвижения водителя и предположили, что у него могут быть при себе денежные средства. Однако в барсетке денег не оказалось.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Мужчины арестованы.