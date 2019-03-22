В Леноласти зоозащитники пытаются разыскать живодера, который привязал веревкой собаку к железнодорожным путям. К счастью, пес остался жив благодаря внимательности машиниста поезда: он заметил собаку, успел затормозить буквально в метре от нее, спустился из кабины и отвязал животное.

В Леноласти зоозащитники пытаются разыскать живодера, который 21 марта привязал веревкой собаку к железнодорожным путям у станции Антропшино. К счастью, пес остался жив благодаря внимательности машиниста поезда.Он заметил, что у рельсов сидит собака и дал гудки, однако животное не убежало. Машинист успел затормозить буквально в метре от пса, спустился из кабины и увидел, что тот привязан к рельсам веревкой.Собаку машинист отвязал и отвел в сторону, но больше помочь ей ничем не мог: поезд должен был идти дальше, пишет областной портал 47news.ruНо уже вскоре в сообществе зоозащитников "ВКонтакте" появилось сообщение об этом происшествии со ссылкой на жену машиниста.Неравнодушные люди приехали к месту ЧП,Они пытались искать собаку, но пока ее не обнаружили. В соцсети сообщества отмечается, что это уже не первый подобный случай в этом же районе.Зоозащитники подозревают, что здесь орудует маньяк-догхантер.Некоторое время назад практически в том же месте нашли собаку, привязанную к рельсам. Ей поездом отрезало лапу, морда пса была разбита, но она выжила.Овчарку назвали Лакки. Ее долго лечили, а недавно она обрела любящих хозяев.Что же касается второго чудом спасенного пса, то зоозащитники надеются его найти, а также попытаться выяснить личность живодера.