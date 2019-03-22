В гаражном боксе в Востряковском проезде на юго-западе Москвы полиция нашла более 44 килограммов наркотиков - свертки с гашишем и марихуаной. Стоимость наркотиков оценена в 34 миллиона рублей.

В гаражном боксе в Востряковском проезде на юго-западе Москвы полиция нашла более 44 килограммов наркотиков — свертки с гашишем и марихуаной. Стоимость наркотиков оценена в 34 миллиона рублей.Московские наркополицейские вначале задержали 51-летнего приезжего на Большой Академической улице со свертком наркотического вещества растительного происхождения массой около 130 граммов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Позже был установлен его соучастник — 31-летний уроженец одного из государств Закавказья. Именно он арендовал гараж в Востряковском проезде, где хранил наркотики для сбыта.