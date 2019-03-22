Мужчина подрабатывал закладчиком

Мужчина подрабатывал закладчикомМуромский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.Мужчина, испытывая нехватку денег, по предложению неустановленного лица, с которым он общался в интернете, начал заниматься сбытом наркотиков в Муроме. В его обязанности входили получение в определённых местах города оптовых партий запрещённых веществ, которое потом он раскладывал в тайниках. Кроме того, он записывал адреса закладок, делал фотографии этих мест и отсылал оператору.Материальное вознаграждение за проделанную работу оператор перечислял безналичным способом.20 октября прошлого года молодой человек забрал наркотическое средство общей массой более 51 грамма. Часть его он распределил по тайникам, а часть хранил у себя в дома. 22 октября мужчину задержали правоохранители, изъявшие наркотики.При назначении наказания суд учёл явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении маленького ребёнка и раскаяние в содеянном.Мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы в исправительной колонии особого режима.