Мужчина подрабатывал закладчиком
Мужчина подрабатывал закладчиком
Муромский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Мужчина, испытывая нехватку денег, по предложению неустановленного лица, с которым он общался в интернете, начал заниматься сбытом наркотиков в Муроме. В его обязанности входили получение в определённых местах города оптовых партий запрещённых веществ, которое потом он раскладывал в тайниках. Кроме того, он записывал адреса закладок, делал фотографии этих мест и отсылал оператору.
Материальное вознаграждение за проделанную работу оператор перечислял безналичным способом.
20 октября прошлого года молодой человек забрал наркотическое средство общей массой более 51 грамма. Часть его он распределил по тайникам, а часть хранил у себя в дома. 22 октября мужчину задержали правоохранители, изъявшие наркотики.
При назначении наказания суд учёл явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении маленького ребёнка и раскаяние в содеянном.
Мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы в исправительной колонии особого режима.