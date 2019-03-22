В основном нарушали правило продажи табака в 100 метрах и далее от школ и детских садов

В основном нарушали правило продажи табака в 100 метрах и далее от школ и детских садовРегиональный Роспотребнадзор продолжает контролировать оборот табачной продукции. За нарушения антитабачного закона только во Владимирской области собрали штрафов на 1 миллион 105 тысяч рублей.В основном нарушали правило продажи табака в 100 метрах и далее от школ и детских садов, кроме того, отсутствовали таблички о запрете курения там, где они должны быть. Не соблюдали требования о запрете курения на предприятиях общественного питания.За прошлый год в ведомство поступило 91 обращение на нарушение, сотрудники провели 28 административных расследований по заявлениям граждан. За год составили 33 протокола на юрлиц, 22 протокола на должностных лиц, на 8 жителей региона.