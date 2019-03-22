Статус квартир, сдающихся посуточно через Airbnb и аналогичные сервисы, предлагают узаконить. С инициативой выступила Опора России.

Во многих города доля подобных предложений составляет половину от всего объема средств размещения туристов. Те, кто сдает квартиры посуточно, не тратят деньги на налоги, обеспечение безопасности и миграционный учет. Все это позволяет держать стоимость размещения на низком уровне.Письма с предложениями "Опора России" направила председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет "Коммерсант".Предложение сформулировано в рамках полемики об отсрочке закона о хостелах. Закон, запрещающий хостелы в жилых домах, Госдума приняла в третьем чтении 6 марта, но 13 марта его отклонил Совет Федерации.