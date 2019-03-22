На козырьке многоквартирного дома в Самаре обнаружено тело женщины, которую искали почти полгода. 34-летняя Лина Сторожева работала страховым агентом в крупном автосалоне. Ранним утром 14 октября она зашла в свой подъезд и пропала. Лину искали полиция и волонтеры, но нашли ее тело только сейчас.

На козырьке многоквартирного дома в Самаре обнаружено тело женщины, которую искали почти полгода. 34-летняя Лина Сторожева пропала в октябре 2018-го. Она жила на первом этаже многоквартирного дома вместе с сыном-школьником и мамой.В ночь на 14 октября 2018 года ее не было дома, внук спал. Только утром мать Лины поняла, что дочь пропала.Телефон женщины с не отвеченными звонками обнаружился дома, причем, последние вызовы на нем были стерты.К розыскам женщины подключилась полиция и волонтеры. Лину долго искали, но тщетно.Бывший муж Лины предполагал, что ее могли похитить, и настоял просмотреть записи с камер видеонаблюдения. По ним было установлено, что женщина около пяти утра 14 октября вышла на улицу, а через 12 минут вернулась обратно в подъезд. Больше она из дома не выходила, пишет местный новостной портал 63.ru.Родственники припомнили, что незадолго до исчезновения Лина говорила о проблемах на работе: в последние года она работала страховым агентом в крупном автосалоне.Почти через полгода после исчезновения Лины — 21 марта — дворники принялись чистить широкие козырьки подъездов дома, где она жила. На одном из них, под метровым слоем снега, их ожидала страшная находка.Сверху заметить тело было невозможно, поскольку оно лежало в углублении между балконами и было сильно засыпано снегом.Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах этой трагедии.