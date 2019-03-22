Прокуратура Самары провела проверку деятельности ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, по итогам которой выявлено хищение денежных средств из федерального бюджета на сумму более 200 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления задержан руководитель учреждения Дмитрий Драч.

Прокуратура Самары провела проверку деятельности ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области", по итогам которой выявлено хищение денежных средств из федерального бюджета на сумму более 200 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления задержан руководитель учреждения Дмитрий Драч. Проводятся следственные действия на изобличение виновных, а также решается вопрос об аресте имущества с целью последующего возмещения ущерба государству.Как сообщает ГТРК "Самара", в сентябре 2018 года руководителем бюро МСЭ Дмитрием Драчом заключен госконтракт на приобретение десяти объектов недвижимости в Самаре по улице Молодогвардейская на общую сумму 390 миллионов рублей. Денежные средства на основании приказа Драча были перечислены собственнику в полном объеме, расчет по контракту произведен из бюджета Российской Федерации.Прокуратура совместно с экспертами установила, что стоимость приобретенных МСЭ объектов недвижимости на дату совершения сделки составляла 151 миллион рублей, завышение цены контракта составило свыше 238 миллионов рублей. Также в ходе исследования выявлены многочисленные нарушения закона об оценочной деятельности и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов, что повлекло искажение итоговой рыночной стоимости объектов недвижимости.По факту хищения денежных средств 20 марта Следственным управленим МВД России по Самаре возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.