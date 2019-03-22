Дорог нет, электричества нет, строить дома нельзя - такую землю выдали в Томской области многодетным семьям. Массово оформлять участки для людей, которые в очереди стояли годами, чиновники начали после критики президента. Но в одном из районов все обернулось так, что лучше бы они этого не делали.

Дорог нет, электричества нет, строить дома нельзя — такую землю выдали в Томской области многодетным семьям. Массово оформлять участки для людей, которые в очереди стояли годами, чиновники начали после критики президента. Но в одном из районов все обернулось так, что лучше бы они этого не делали.Несколько лет в очереди и вот долгожданные участки. Правда, радость многодетных семей была недолгой. Участки под наклоном, близко грунтовые воды. К тому же после подписания договора выяснилось, что воспользоваться землей в полной мере не получится. Коммуникаций нет. Дорог тоже. С одной стороны газовая колонка, с другой кладбище. Под каждым участком проходит кабель связи. Следовательно, копать просто нельзя.По словам обладателей участков, их обманули — в договоре про ограничения при строительстве не было ни слова.- Мне выдали бумагу, а там уже есть ограничения. Я пошел спрашивать, а мне сказали: ну, вы же подписали уже, поэтому ничего сделать нельзя.Поменять участок не выйдет. По закону воспользоваться правом на бесплатную землю можно только раз, и эти семьи его использовали.- Мы рассчитывали, что мы получаем землю и хоть времянку, но построим.Почему при распределении участков забыли про кабель, разбираются следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Однако чиновники уверяют, что все в рамках закона."Это не противоречит нормам пользования участком для личного подсобного хозяйства, для жилищного строительства. Это не запрещено", — уверяет Александр Терещенко, глава Томского района.О проблемах с землей для многодетных в Томске во время ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" рассказала Наталья Журова. Мать троих детей пожаловалась, что уже восемь лет ждет участок под строительство дома, но очередь движется очень медленно."Надо понять, кто эти чиновники. И они должны руководствоваться не общими и формальными соображениями, а должны руководствоваться интересами людей. Земли в России много, вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы она была пригодной для использования, в том числе для жилищного строительства. А это значит, что она должна быть близко к инфраструктуре, или к ней должна быть подведена инфраструктура", — сообщил тогда президент России Владимир Путин.Уже через месяц в регионе придумали, как ускорить выделение земель. Вот только проблему это не решило. Ситуацию взяли под контроль в ОНФ и в администрации области."Мы знаем, что на сегодня там с коммуникациями серьезные проблемы. Это касается и дорог. Я уж не говорю о подключении к электричеству и газу — ничего этого, конечно, нет", — говорит Константин Юденко, член регионального отделения ОНФ."Если это халатность — это нарушение законодательства, тогда все договорные отношения будут признаны недействительными", — поясняет Анатолий Рожков, заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию.А пока земля у многодетных семей в аренде, и никакого альтернативного варианта людям не предложили. Собственник кабеля теоретически может перенести его за пределы участков, однако быстро согласовать этот процесс не удастся.