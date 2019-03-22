Полиция Будапешта задержала 27-летнего гражданина Сирии по имени Хассан Ф., которого подозревают в казни 20 жителей Хомса в 2016 году. По версии следствия, задержанный убил людей, которые отказались присоединяться к ИГ, запрещенной в России террористической организации.

Полиция Будапешта задержала 27-летнего гражданина Сирии по имени Хассан Ф., которого подозревают в казни 20 жителей Хомса в 2016 году. По версии следствия, задержанный убил людей, которые отказались присоединяться к ИГ, запрещенной в России террористической организации, сообщает Reuters.О задержанном известно, что он имеет статус беженца в Греции.До того, как приехать в Венгрию, подозреваемый успел посетить несколько европейских стран.Власти отметили, что предполагаемого исламиста задержали в аэропорту Будапешта еще 30 декабря 2018 года, однако придать этот случай огласке решили только сейчас.Мужчину должны депортировать из Венгрии. Куда, пока неизвестно.