Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали отдать им ценные вещи и деньги, после чего повалили потерпевшего на землю и забрали личные вещи...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в разбое.В дежурную часть обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что возле одного из торговых центров на Зеленом проспекте у него возник конфликт с двумя неизвестными, в результате которого злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали отдать им ценные вещи и деньги, после чего повалили потерпевшего на землю, забрали личные вещи и скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Свободном проспекте.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание второго соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73