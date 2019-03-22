Под видом оказания юридической помощи неизвестный забрал у 92-летней пенсионерки свыше 800 тысяч рублей, однако услуга оказана не была...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 26-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о мошенничестве. С заявлением обратилась внучка 92-летней москвички, которая рассказала, что под видом оказания юридической помощи неизвестный забрал у ее бабушки свыше 800 тысяч рублей, однако услуга оказана не была.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого при очередной встрече с пенсионеркой по месту ее жительства в Ферганском проезде. Им оказался 26-летний приезжий.Установлено, что пожилая женщина безуспешно пыталась вернуть денежные средства, вложенные в микрозаймовые организации. Молодой человек позвонил и предложил пенсионерке юридическую помощь, заведомо зная, что оказать ее не сможет. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18