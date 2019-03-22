На сайте министерства культуры Украины в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, появилась участница российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава.

На сайте министерства культуры Украины в списке лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности", появилась участница российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава, передает РИА Новости.СБУ запретила Варнаве въезжать на территорию Украины в течение пяти лет.В августе 2015 года украинский минкульт опубликовал "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности".Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором" в январе 2015 года, так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Однако доказательств этому предоставлено не было.В МИД РФ назвали данные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".Российские власти не раз заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.