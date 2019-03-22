Венгрия получила от Газпрома гарантии на поставку газа в 2020 году, даже если переговоры Москвы и Киева о газовом транзите в ЕС завершатся безрезультатно.

Венгрия получила от "Газпрома" гарантии на поставку газа в 2020 году, даже если переговоры Москвы и Киева о газовом транзите в ЕС завершатся безрезультатно. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение о гарантиях поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной", — заявил министр.По словам Сийярто, в Будапеште рассчитывают на начало поставок газа по "Турецкому потоку" уже со второй половины 2021 года."В нашем случае, чем больше трубопроводов – тем лучше. Для страны большую важность имеют новые маршруты поставок, именно поэтому мы сотрудничаем с нашими болгарскими и сербскими коллегами. Мы уже неоднократно встречались для согласования графика работ", — отметил министр.По словам дипломата, экономика Венгрии потеряла около семи миллиардов долларов из-за экспортных ограничений, появившихся после введения антироссийских санкций.Министр подчеркнул также, что Венгрия надеется, что после президентских выборов на Украине в ее отношениях с Будапештом восторжествует разум.Министр выразил возмущение украинскими законами, в частности, документом об основах языковой политики, который подавляет и разделяет сообщество этнических венгров Закарпатья. А сейчас на повестке законопроект об украинском языке как государственном, который критикуют международные организации.Сийярто также упрекнул европейских коллег в двойных стандартах. Подчеркнул, что за прошлый год было несколько нападений на учреждения этнических венгров на Украине, но Европа и страны НАТО не осудили эти инциденты.