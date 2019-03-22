Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса, сообщил военный корреспондент Семен Пегов. В прямом эфире программы 60 минут он рассказал, что в первую очередь паспорта Российской Федерации будут получать представители госструктур, силовики и пенсионеры, потом остальные граждане.

Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса, сообщил военный корреспондент Семен Пегов. В прямом эфире программы "60 минут" он рассказал, что "в первую очередь паспорта Российской Федерации будут получать представители госструктур, силовики и пенсионеры, а потом все остальные граждане".Пегов рассказал, что информацию об этом получил, как минимум, от 10 источников, в том числе в Народном Совете и в силовых структурах ДНР."В настоящее время на территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона бланков. Выдача документов будет происходить в рамках проекта упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен в прошлом году. Выдача российских паспортов – это лишь один из сюрпризов, которые готовят пророссийские силы на Донбассе", — добавил военкор.Одобренный Владимиром Путиным закон также позволяет принять в гражданство России в упрощенном порядке тех соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.