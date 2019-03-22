Мероприятие посетили более 150 полицейских столичного гарнизона: действующие сотрудники уголовного розыска, а также ветераны подразделения...

Бывший Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник милиции в отставке Владимир Колесников рассказал о своей служебной деятельности, а также поделился накопленным опытом со столичными полицейскими.Мероприятие посетили более 150 полицейских столичного гарнизона: действующие сотрудники уголовного розыска, начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Кузнецов, Председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов, а также ветераны подразделения.«У вас все впереди и только через труд, кропотливый труд, желание достичь, желание помочь, подстраховать можно достичь успеха. Желаю, чтобы те цели, которые сформулированы, задачи которые определены достойно реализовывались вами во благо людей и государства», - отметил Владимир Колесников.Председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов рассказал о ветеранах уголовного розыска столичной полиции. Он отметил, что ветераны участвуют в разработке тематических лекций, так как у многих из них большой опыт по раскрытию громких преступлений. Таким образом, на подобных встречах молодым сотрудникам подсказывают как строить и проводить оперативно-разыскные мероприятия.Завершая свое выступление, Василий Купцов попросил почтить память одного из легендарных сотрудников подразделения генерал-лейтенанта Евгения Гургеновича Паталова минутой молчания.Подобные мероприятия станут традиционными, в их работе будут принимать участие ветераны для передачи накопленного опыта, действующие руководители управления уголовного розыска столичной полиции, а также представители гражданских организаций.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве