Мария Алексеевна до самой Победы занималась учётом, оформлением и отправкой мобилизованных молодых людей на фронт...

20 марта исполнилось 102 года ветерану органов внутренних дел Марии Алексеевне Семенцовой.Мария Семенцова пришла на службу в милицию в 1939 году. Сначала была паспортисткой, а в годы войны — начальником военно-учётного стола, по долгу службы Мария Алексеевна до самой Победы занималась учётом, оформлением и отправкой мобилизованных молодых людей на фронт.- Отправляла на фронт много юношей, но встречала к сожалению, мало, - с горечью вспоминает Мария Алексеевна.Вместе с долгожданной победой, начали принимать вернувшихся с войны москвичей, оформлять и выдавать им паспорта.После войны продолжила заниматься паспортной работой. В целом в органах внутренних дел, а именно родном 39-м отделе милиции,ныне ОМВД России по району Перово трудилась 33 года.Мария Семенцова была награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Её безупречная служба в московской милиции отмечена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».Помощник начальника управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, председатель Совета ветеранов Виктор Лаврухин, начальник отделения морально-психологического обеспечения капитан внутренней службы Евгений Кононов, председатель ОС при УВД по ВАО Антон Петров и начальник ОМВД России по району Перово полковник полиции Александр Жарков приехали поздравить ветерана. Полицейские вручил Марие Алексеевне от имени начальника УВД по ВАО поздравительный адрес, памятный подарок и букет весенних цветов.Несмотря на свой почтенный возраст, она полна энергии всегда рада гостям и сегодня не теряет связи с ветеранской организацией УВД по Восточному округу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73