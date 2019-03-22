Под предлогом трудоустройства мужчина попадал в помещения организаций и похищал из сумок сотрудниц денежные средства.

В феврале текущего года в УМВД России по Владимирской области поступили два сообщения о хищении денежных средств у сотрудниц организаций, расположенных в областном центре. Хищения были совершены из сумочек, находившихся в рабочих кабинетах потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс специальных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории одной из организаций. В результате полицейские установили, что к хищениям может быть причастен 35-летний житель Гусь-Хрустального района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.В начале марта подозреваемый был задержан оперативниками на территории Гусь-Хрустального и доставлен во Владимир.Установлено, что фигурант под предлогом трудоустройства попадал на территории организаций и, когда потерпевшие отвлекались, похищал деньги из находившихся в кабинетах сумок. Деньги впоследствии тратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным эпизодам преступной деятельности.