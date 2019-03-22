Софинансирование из бюджета города составит 2,36 миллиона рублей

Софинансирование из бюджета города составит 2,36 миллиона рублейИз бюджета Владимирской области выделили 45 миллионов рублей на строительство развязки в микрорайон Веризино. Софинансирование из бюджета города составит 2,36 миллиона рублей.Деньги направят на строительство пересечения с федеральной трассой М-7 «Волга» в районе поворота на поселок Содышка. Ранее в обладминистрации сообщали, что деньги выделили в рамках обязательств, которые дали губернатор и сити-менеджер Владимира для решения проблемного вопроса со строительством развязки.Напомним, в конце прошлого года Упрдор «Москва-Нижний Новгород» раскритиковал местные власти за то, что они ничего не делают для строительства развязки на трассе и даже убрали светофор. Жители Веризино, в свою очередь, обещали перекрыть трассу, если их интересы не будут учитываться. Затем светофор вернули, но с условием, что власти начнут строительство развязки не позднее апреля 2019 года.