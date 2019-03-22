Она находится в тяжёлом состоянии

Она находится в тяжёлом состоянииВо Владимире случилась очередная авария, в которой пострадал пешеход. Днем 21 марта на улице Большая Нижегородская сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля «Хендай» не затормозил, думая, что женщина пропустит его. Но пострадавшая не остановилась.Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, у женщины не было с собой документов, её доставили в больницу. Она находится в тяжёлом состоянии.