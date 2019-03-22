В городе пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия

В городе пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия5 апреля во Владимире пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия. Должность мэра города, которую сейчас занимает Ольга Деева, хотят упразднить.Разделение на мэра и главы администрации города ввели 8 лет назад - в 2011 году. Сейчас высшее должностное лицо - это глава города. Кроме того, он председатель городского Совета, его избирают из числа депутатов. С сентября 2015 года эту должность занимает Ольга Деева. А муниципальным хозяйством города заведует сити-менеджер Андрей Шохин.Если во время публичных слушаний изменения всё же примут, то после выборов в 2020 году горсовет снова выберет себе председателя, но он не будет занимать пост мэра.Главным лицом во Владимире станет нанятый по конкурсу чиновник. Именно на него и переложат все функции руководства администрацией города.