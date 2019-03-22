В городе пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия
В городе пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия
5 апреля во Владимире пройдут публичные слушания, на которых решат судьбу местного двоевластия. Должность мэра города, которую сейчас занимает Ольга Деева, хотят упразднить.
Разделение на мэра и главы администрации города ввели 8 лет назад - в 2011 году. Сейчас высшее должностное лицо - это глава города. Кроме того, он председатель городского Совета, его избирают из числа депутатов. С сентября 2015 года эту должность занимает Ольга Деева. А муниципальным хозяйством города заведует сити-менеджер Андрей Шохин.
Если во время публичных слушаний изменения всё же примут, то после выборов в 2020 году горсовет снова выберет себе председателя, но он не будет занимать пост мэра.
Главным лицом во Владимире станет нанятый по конкурсу чиновник. Именно на него и переложат все функции руководства администрацией города.