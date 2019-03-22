Из незаконного оборота полицейские изъяли более 4000 пачек сигарет.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в крупном размере).По версии следствия, обвиняемая в январе текущего года через интернет приобрела немаркированную табачную продукцию по заниженной стоимости с целью дальнейшей реализации покупателям торговой точки.Факт незаконной деятельности был пресечен сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Кольчугинскому району. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 4000 пачек сигарет, не имеющих специальных марок. Общая стоимость изъятого превысила 130 000 рублей.Свою вину в содеянном фигурантка признала.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.