Оперативными сотрудниками пресечена деятельность подпольного производства в поселке Боголюбово.

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении 47-летнего жителя Владимирской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконными изготовлением, хранением и перевозкой в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции.Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД весной прошлого года.В ходе оперативных мероприятий на месте незаконно организованного производства в поселке Боголюбово оперативники обнаружили девять тонн зерна пшеницы, дрожжи, добавки и ферментные препараты, служившие сырьем для изготовления спирта. Кроме этого, полицейские обнаружили оборудование, применяемое для изготовления и розлива суррогата, бутылки с готовой продукцией, пустую тару, упаковочные материалы. Емкости с готовым для реализации содержимым были обнаружены в ходе обыска в помещении склада и по месту жительства фигуранта в городе Владимире.В общей сложности из незаконного оборота было изъято свыше 10 500 литров спиртосодержащей продукции, более 750 бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также 60 коробок со стеклянными бутылками и коробки с пробками в количестве более 1000 штук.Обнаруженная алкогольная продукция не имела федеральных специальных марок или марок акцизного сбора.Проведенная экспертиза показала, что изъятая продукция не соответствует предъявляемым требованиям и стандартам.В ходе следствия установлено, что готовый суррогатный алкоголь обвиняемый реализовывал частным образом по цене гораздо ниже рыночной.По оценке экспертов розничная стоимость изъятой партии суррогатного алкоголя составила около 600 000 рублей.Материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.