В ходе встреч сотрудники полиции напомнили гражданам о важности участия каждого в общем деле борьбы с наркопреступностью.

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники полиции Владимирской области проводят мероприятия в образовательных учреждениях региона.Во Владимире сотрудники УНК регионального Управления МВД России встретились с учениками школ областного центра. Полицейские побеседовали с ребятами на тему пагубных последствий потребления наркотических средств, пояснили нормы законодательства, предусматривающие ответственность за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, сотрудники полиции рассказали слушателям о волонтерских движениях, которые помогают правоохранителям устанавливать он-лайн площадки с контентом пронаркотической направленности.Аналогичное мероприятие состоялось в одном из колледжей Юрьев-Польского района. Студенты приняли активное участие в беседе с полицейскими, задавая вопросы об уголовной и административной ответственности, правильном алгоритме действий в случае, если стало известно о фактах распространения запрещенных веществ. Сотрудники полиции ответили на все ребят, напомнив номера телефонов, по которым всегда можно сообщить важную для органов правопорядка информацию.В Муромском районе в рамках акции сотрудники полиции посетили подразделение Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций. Встреча состоялась в формате диалога, в ходе которого полицейские и слушатели учебного заведения обсудили темы, связанные с опасностью немедицинского потребления наркотиков, уточнили меры реагирования граждан в случаях, когда есть информация о распространении незаконных веществ.В ходе встреч сотрудники полиции вручили всем участникам тематические памятки, напомнив о важности участия каждого в общем деле борьбы с наркопреступностью.