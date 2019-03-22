Водитель самосвала устроил фигурное катание в подмосковном Зеленограде среди припаркованных автомобилей. За рулем явно сидел профессионал: тяжелый грузовик, буксуя и скользя, выписывал замысловатые круги и восьмерки, однако так и не задел ни одну из машин.

Водитель самосвала сегодня утром, 22 марта, устроил фигурное катание в подмосковном Зеленограде среди припаркованных автомобилей.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Иван Дзюба (@shinkeidii) 21 Мар 2019 в 11:42 PDTТяжелый грузовик, беззаботно буксовал, скользил и выписывал замысловатые круги и восьмерки, словно радуясь свежевыпавшему снегу, однако так и не задел ни одну из машин.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Иван Дзюба (@shinkeidii) 21 Мар 2019 в 11:42 PDTСпустя несколько минут самосвал с заносом выехал на дорогу общего пользования, пренебрегая правилами безопасности и красуясь перед притормозившим трактором, а затем свернул в сторону парка Победы.Информация о ДТП с грузовиком из Зеленограда не поступала.