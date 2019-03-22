В Новочебоксарске 12-летний школьник провалился под лёд Волги. Крики мальчика, вцепившегося в край полыньи, услышал патрулирующий акваторию сотрудник МЧС и спас его от верной гибели.

В Новочебоксарске 12-летний школьник провалился под лёд Волги. Крики мальчика, вцепившегося в край полыньи, услышал патрулирующий акваторию сотрудник МЧС и спас его от верной гибели.В среду утром, 22 марата, ребенок отправился из дома в школу, однако в учебном заведении не появился, а зачем-то пошел на реку и провалился под полынью. К тому моменту, когда его услышал Юрий Каргин, руководитель Новочебоксарского участка ГИМС МЧС, мальчик заметно ослаб."Вовремя закричал, — позже прокомментировал Юрий Каргин, вытащивший школьника. — Не закричал бы, потеряли бы человека." Мужчина перевязался концом Александрова и пополз за ребенком, который к тому времени настолько промерз, что не мог самостоятельно ухватиться за брошенный ему трос.Спасательная операция прошла успешно: Юрий вытащил обессилевшего мальчика на лед, а затем очевидцы подтащили его к берегу тросом. Пострадавшего ребенка с переохлаждением отвезли в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.