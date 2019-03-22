Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. Ранее участники ДТП были доставлены в больницу города Касли, однако позже один из них скончался, передает ГТРК Южный Урал.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. Ранее участники ДТП были доставлены в больницу города Касли. Одного из них сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия специалистов, он скончался, передает ГТРК "Южный Урал"."Один из пациентов скончался. Состояние второго пострадавшего стабилизировалось, но остается тяжелым. Ситуацию сейчас контролируют челябинские нейрохирурги", — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.Также стало известно, что одного из пострадавших, находящихся в больнице Кыштымы, начали готовить к операции. Напомним, ДТП произошло сегодня утром недалеко от поворота на Снежинск. Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся лоб в лоб с "Газелью", выехавшую на встречную полосу для обгона. В результате травмы разной степени тяжести получили 6 человек.