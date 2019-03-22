Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. Ранее участники ДТП были доставлены в больницу города Касли, однако позже один из них скончался, передает ГТРК Южный Урал.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. Ранее участники ДТП были доставлены в больницу города Касли. Одного из них сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия специалистов, он скончался, передает ГТРК "Южный Урал".
"Один из пациентов скончался. Состояние второго пострадавшего стабилизировалось, но остается тяжелым. Ситуацию сейчас контролируют челябинские нейрохирурги", — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Также стало известно, что одного из пострадавших, находящихся в больнице Кыштымы, начали готовить к операции. Напомним, ДТП произошло сегодня утром недалеко от поворота на Снежинск. Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся лоб в лоб с "Газелью", выехавшую на встречную полосу для обгона. В результате травмы разной степени тяжести получили 6 человек.