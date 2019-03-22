Победительницу конкурса Мисс Москва-2018 Алесю Семеренко лишили почетного титула. Девушка поспешила прокомментировать случившееся.

Победительницу конкурса "Мисс Москва-2018" Алесю Семеренко лишили почетного титула. Девушка поспешила прокомментировать случившееся.Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк отметила, что модель лишили короны из-за того, что она нарушила условия соглашения. Девушка отказалась посетить ряд благотворительных мероприятий. Каждый раз организаторы пытались с ней связаться, но Алеся либо игнорировала звонки, либо ссылалась на плохое самочувствие.Андреева-Фальк заявила, что при этом Семеренко ведет активную светскую жизнь в Instagram. Манекенщица долго не хотела отдавать корону, но в итоге вернула ее. Как утверждает директор состязания, украшение было повреждено, передает .С этим не согласна участница конкурса. Модель разместила гневный пост на странице в Instagram, в котором обвинила организаторов в клевете. Семеренко рассказала, что была недоступна только в течение недели, когда ее телефон был в ремонте. В остальное время девушка была на связи "24 часа в сутки", но так и не получила ни одного предложения.Алеся уточнила, что корону доставила в идеальном состоянии и даже записала процесс возвращения на видео и разместила в Stories. "Сломала корону? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя три месяца после финала? Я лично отвезла ее в офис, и у меня ее благополучно приняли", – цитирует девушку телеканал "".Теперь титул перейдет к участнице, завоевавшей второе место, – Ксении Поленовой. Несмотря на это Семеренко считает, что такую победу нельзя просто так забрать. Она знает, почему ее лишили короны, но оставит истинную причину в секрете."Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", – пояснила она. Модель добавила, что после скандала стала получать больше "предложений по съемке и рекламе".Напомним, финал конкурса красоты "Мисс Москва-2018" прошел в декабре прошлого года. В состязании приняли участие 49 девушекв возрасте от 15 до 25 лет, сообщает агентство .