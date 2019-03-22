Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.принял решение увеличить рабочий день чиновникам. Так, для членов регионального правительства он продлен до 21 часа. Эта мера коснется министров и вице-губернаторов.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.принял решение увеличить рабочий день чиновникам. Так, для членов регионального правительства он продлен до 21 часа. Эта мера коснется министров и вице-губернаторов. Как передает ГТРК "Южный Урал", повышенного объема задач требует дополнительного рабочего времени. Как говорят в правительстве области, профессионалов такой формат работы удивлять не должен, а "любителям" в новой команде не место.Напомним, накануне, 20 марта подписано распоряжение по новому составу правительства. Почти все действующие члены регионального кабмина сохранили свои должности, и продолжают работу в статусе исполняющих обязанности. Не сохранил свой пост экс-глава Миндортранса Дмитрий Микулик.19 марта Владимир Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. Пост главы региона занял первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Текслер — челябинец и в Челябинске родился. Работал в структурах "Норильского никеля", имеет внушительный управленческий опыт. Занимал пост главы администрации Норильска, а в дальнейшем перешел на работу в федеральное Министерство энергетики.