Многие россияне задаются вопросом, почему похороны певицы оплатил столичный бюджет. Мол, она не народная, не заслуженная артистка, не герой России, так за что ж такие почести?! Да еще и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы ей выделили бесплатно. Корреспондент Дни.ру озадачился этим вопросом.

Многие россияне задаются вопросом, почему похороны певицы оплатил столичный бюджет. Мол, она не народная, не заслуженная артистка, не герой России, так за что ж такие почести?! Да еще и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы ей выделили бесплатно. Корреспондент "Дни.ру" озадачился этим вопросом.В православной традиции хоронить покойников требуется на третий день. Но тело Юлии Началовой лежало в морге почти неделю. Оказалось, что все это время семья покойной решала, где взять деньги на оплату траурного зала и на покупку места на кладбище – а это около 1,5 миллионов рублей!Дело в том, что Юля была единственной кормилицей в семье и сама содержала и малолетнюю дочь, и родителей-пенсионеров. Она была не самой богатой артисткой, роскошью себя не окружала, жила довольно скромно.Первым клич бросил Николай Басков – через соцсети он обратился к более состоятельным коллегам-артистам с просьбой поддержать семью Началовой не только морально, но и рублем. "Я обратился именно к артистам, а не к народу", – заметил Басков в интервью "Дни.Ру".Позже в ситуацию вмешалась Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделал депутатский запрос на имя Руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. В распоряжении "Дни.Ру" оказался этот любопытный документ."Началова активно участвовала в проектах и программах патриотическойнаправленности, вела широкую благотворительную работу, – говорится в обращении. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлиннымпатриотом, искренним преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованныхПравительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках"."С учетом вклада, внесенного в российскуюмузыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок наТроекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурныйзал для прощания и панихиды", – написала Оксана Пушкина. И тем самым объяснила всем причину, по которой похороны были оплачены из бюджета.Это гуманное предложение было удовлетворено. Бюджет столицы безвозмездно выделил землю на кладбище (там покоятся Любовь Полищук, Игорь Кваша,Любовь Полищук, Наталия Гундарева, Борис Немцов), выделил зал, и все прошло на высшем уровне. заслужила это – она была по-настоящему народной и любимой.