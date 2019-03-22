Максим Галкин, как и Владимир Соловьев, за которого шоумен
решил вступиться – вовсе не неприкосновенные личности. Их можно критиковать и
говорить об их дозодах – так как они получают деньги из федерального бюджета.
Максим Галкин, как и Владимир Соловьев, за которого шоумен
решил вступиться – вовсе не неприкосновенные личности. Их можно критиковать и
говорить об их дозодах – так как они получают деньги из федерального бюджета.
Высокие рейтинги на телевидении не защищают ведущих
различных программ от критики и необходимости быть открытыми в финансовых
вопросах. Заступившийся за своего коллегу по ТВ , видимо, не совсем это
понимает – либо выбрал неверные формулировки, считает эксперт Совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Какая удобная
формула. Мы, дескать, на ТВ рейтинги делаем и поэтому большие деньги зарабатываем.
А все, кто против подобного подхода – оказывается, завистники и большевики. В
общем, их замки и виллы, видимо, нажиты совсем уж непосильным трудом и нечего
народу по этому поводу высказываться? Так, Максим? Вас правильно услышали?",
– возмутился Манукян.
И что же теперь – телеведущих и критиковать нельзя? -
задается вопросом эксперт. "Неплохо они там устроились на своем ТВ. Их уже,
оказывается, даже критиковать нельзя за их миллионные зарплаты – которые им, по
сути, из федерального бюджета платят", – заключил Манукян.
в эфире одной из радиостанций не согласился с
претензиями к телеведущему Владимиру Соловьеву – который, якобы, владеет дорогой
недвижимостью в Италии. Артист считает, что его коллега заслужил богатство -
ведь он приносит "колоссальные рейтинги" телеканалу "Россия 1".
Галкину возразили: канал существует за счет дотаций, а значит, Соловьев
покупает недвижимость на деньги налогоплательщиков.