Максим Галкин, как и Владимир Соловьев, за которого шоумен решил вступиться – вовсе не неприкосновенные личности. Их можно критиковать и говорить об их дозодах – так как они получают деньги из федерального бюджета.

Максим Галкин, как и Владимир Соловьев, за которого шоуменрешил вступиться – вовсе не неприкосновенные личности. Их можно критиковать иговорить об их дозодах – так как они получают деньги из федерального бюджета.Высокие рейтинги на телевидении не защищают ведущихразличных программ от критики и необходимости быть открытыми в финансовыхвопросах. Заступившийся за своего коллегу по ТВ , видимо, не совсем этопонимает – либо выбрал неверные формулировки, считает эксперт Совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Какая удобнаяформула. Мы, дескать, на ТВ рейтинги делаем и поэтому большие деньги зарабатываем.А все, кто против подобного подхода – оказывается, завистники и большевики. Вобщем, их замки и виллы, видимо, нажиты совсем уж непосильным трудом и нечегонароду по этому поводу высказываться? Так, Максим? Вас правильно услышали?",– возмутился Манукян.И что же теперь – телеведущих и критиковать нельзя? -задается вопросом эксперт. "Неплохо они там устроились на своем ТВ. Их уже,оказывается, даже критиковать нельзя за их миллионные зарплаты – которые им, посути, из федерального бюджета платят", – заключил Манукян.в эфире одной из радиостанций не согласился спретензиями к телеведущему Владимиру Соловьеву – который, якобы, владеет дорогойнедвижимостью в Италии. Артист считает, что его коллега заслужил богатство -ведь он приносит "колоссальные рейтинги" телеканалу "Россия 1".Галкину возразили: канал существует за счет дотаций, а значит, Соловьевпокупает недвижимость на деньги налогоплательщиков.