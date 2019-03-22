Роскосмос получил средства на вторую очередь космодрома Восточный. Строить новые объекты начнут уже в апреле. Об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос" получил средства на вторую очередь космодрома Восточный. Строить новые объекты начнут уже в апреле. Об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.В настоящий момент решается вопрос о выборе единого исполнителя. Через две недели начнутся земляные работы и бетонирование стартового стола. Он будет предназначаться для запуска ракет семейства "Ангара". Первый носитель тяжелого класса отправят на околоземную орбиту к 2023 году, сообщает ГТРК "Амур".