Журналист Кирилл Вышинский, который находится в тюрьме в Киеве, написал письмо, в котором рассказал анекдот про себя: Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома — это про меня!.

Журналист Кирилл Вышинский, который находится в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА "Россия сегодня" письмо, в котором рассказал анекдот про себя. Он рассказал, что сидит практически в двух шагах от своего дома."Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня!", — написал Вышинский.Он сообщил, что настроение у него бодрое и что он готов к судебным заседаниям. По его словам, его главная добродетель сейчас – терпение, сообщает РИА Новости.Руководитель портала РИА Новости — Украина был задержан в Киеве в мае прошлого года. Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы. На этой неделе Вышинского перевели из Херсона в Киев.На судебном заседании присутствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила, что задержание Вышинского было незаконным. По ее мнению, нужно добиваться прекращения уголовного преследования журналиста, а не говорить о его возможном обмене.